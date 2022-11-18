Muğla’da 382 milyonluk yatırım

18 Kasım 2022 Cuma, 07:54

Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas’ın Ören Mahallesi’ne İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi, kanalizasyon ve içme suyu projesi olmak üzere toplamda 382 milyon 460 bin TL değerinde yatırım yapıyor. Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve yüklenici firma yetkilileri tarafından Ören’e yapılacak olan arıtma tesisi projesinin imzaları atıldı.

Törende konuşan Gürün, “Muğla için Fethiye’den Bodrum’a, Ölüdeniz’den Ovacık’a kadar kanalizasyonları revize ediyoruz. Yenilerini yapıyoruz. Kapasitelerini artırıyoruz. Turizm açısından her biri ayrı destinasyon olan bölgelerimizin bu konuda eksikliklerini gideriyoruz. Sağlıklı bir çevre için büyük bir yatırım yapıyoruz. İmzaladığımız proje Ören İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nden çıkan arıtma suyu diğer arıtma tesislerinden çıkan arıtma suyu gibi yeşil alanlarda kullanılabilir şekilde çıkacak. Suyun bir damlasının yabana götürülmemesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki aylarda ve yıllarda su temini ile ilgili önemli sorunlar yaşanacak. İçme kullanma suyunun yeşil alanlarda kullanmamalıyız” dedi.

MUĞLA GENELİNE 1 MİLYAR 627 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Başkan Gürün, “Ören İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’nin maliyeti 72 milyon TL. Dövizle bir borçlanmaya girdiğimiz için bu rakamlar dövizdeki yükseliş devam ederse üç ay sonra belki 82 milyon lira olacak. Ören için önemli bir yatırım. Kanalizasyonun güncel bedeli 280 milyon TL. Bu iki projeden ayrı olarak Türkevleri, Bozalan ve Çökertme içme suyu projemiz var. Bunun da maliyeti 30 milyon 460 bin TL. Toplam olarak Milas’ımıza 382 milyon 460 bin TL’lik yatırım yapıyoruz. Bununla Milas, Muğla’da en fazla yatırım yaptığımız ikinci ilçemiz oluyor. Muğla il genelinde altyapı yatırımlarının toplamında ise 1 milyar 627 milyon lira” ifadelerini kullandı.