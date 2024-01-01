Muğla’da 40 milyon TL’lik yatırım tamamladı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 14:23

Güncelleme: 01.01.2024 - 14:23

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Karaçulha Toptancı Hali içerisinde 40 milyon TL’lik yatırımla başlattığı tesis ve ürün pazarlama alanı çalışmalarını tamamladı. Halde 4 bin 400 metre karelik alana üzeri kapalı ve yaklaşık 60 adet römorklu traktör girebilecek kapasitede ürün pazarlama standı, yeraltı yağmur suyu toplama birimi, üreticilerin kullanımı için WC, duş alanı, yer üstü yangın suyu depolama birimi, 2500 metre yağmur suyu hattı, 3000 metre yangın hidrant hattı yapıldı. 15 bin metrekare kilit parke döşenen alanda ayrıca 20 adet tır park alanı bulunuyor.

BAŞKAN GÜRÜN: DÖRT MEVSİM HİZMET VERECEK

Fethiye ziyaretinde Karaçulha Toptancı Hali’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Karaçulha Hali’nden yararlanan vatandaşlar için hayata geçirdikleri tesis ve ürün pazarlama alanının kısa süre içerisinde hizmete alınacağını söyledi. Başkan Gürün; “Karaçulha halimize ürünlerini getiren üreticilerimizin dört mevsim kullanabileceği, herhangi bir yoğunlukta ürünlerini yağmur ve güneşten koruyacağı geniş bir ürün pazarlama alanını kazandırdık. Tarım şehri Muğla’mızda ürettikleri ürünlerini vatandaşlarımıza ulaştırmak için emekle çalışan çiftçilerimize, Muğlamıza hayırlı olsun.” dedi.