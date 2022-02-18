Muğla'da 5 bin ton tıbbi atık bertaraf edildi

18 Şubat 2022 Cuma, 05:24

Bugüne kadar her ay 1016 noktadan alınan 5 bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi. Muğla’nın 13 ilçesindeki sağlık kuruluşlarından modern taşıma yöntemleri kullanılarak lisanslı araçlarla her ay 1016 noktadan toplam 125 ton tıbbi atık toplanıyor ve tesiste basınçlı buhara maruz bırakılarak steril ediliyor.

Tıbbi atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Steril edilen atıklar parçalanarak hacmi küçültülüyor ve evsel çöp niteliği kazandıktan sonra Menteşe Düzenli Depolama Tesisi’nde bertaraf ediliyor. Tüm tıbbi atıkların sterilizasyon işlemi sonrasında enfeksiyon yapıcı atıkların zararsız hale getirilip getirilmediği ise kimyasal ve biyolojik indikatörler kullanılarak test ediliyor. Ayrıca sağlık kuruluşlarından tıbbi atık alınması yönünde rutinin haricinde talep gelmesi durumunda acilen araç çıkarılarak tıbbi atığın bekletilmeden alınması sağlanıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Atık Tesisi’nde bugüne kadar her ay 1016 noktadan alınan 5 bin ton tıbbi atığın sterilizasyon ve bertaraf işlemi gerçekleştirildi.