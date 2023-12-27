Muğla’da 8 ayrı narkotik operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

Yayınlanma: 27.12.2023 - 12:12

Güncelleme: 27.12.2023 - 12:12

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları dahilinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 8 ayrı operasyonda; 2 Kilo 968 Gram esrar maddesi, 12 Gram Metamfetamin, 5,50 Gram Kokain, hassas terazi ele geçirdi.

Yapılan operasyonlarda ise 8 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılarak, 6 şahsa Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Bulundurmak Suçundan, 2 şahsa Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak Suçundan işlem yapıldı.2 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ,’zehir tacirleri ile mücadelenin’ il genelinde azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.