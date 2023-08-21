Tuzla'da 'narkotik' operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Tuzla'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 3 araca yönelik düzenlediği narkotik operasyonunda, 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilirken, biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 07:22
Tuzla'da 'narkotik' operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Tuzla'da biri otomobil, ikisi ise TIR olmak üzere 3 araca narkotik operasyonu düzenledi.

5 GÖZALTI

Operasyon sonucu 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli sürecin başlatıldığı bildirildi. 


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