Muğla’da 849 hektar ormanlık alan kül oldu
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarına toplam 217 araç ve 408 personelle müdahale ederek destek verdiği açıklandı. Dalaman Taşbaşı'ndaki yangında yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar olmak üzere toplam 849 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü aktarılırken Başkan Ahmet Aras “Yangından etkilenen vatandaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız” dedi.
Orman yangınları konusunda Türkiye’nin en hassas bölgelerinin başında gelen Muğla’da Dalaman ve Menteşe ilçelerinde çıkan orman yangınlarında Dalaman Taşbaşı’nda yaklaşık 135 hektar, Menteşe Turnalı yangınında da yaklaşık 714 hektar ormanlık alan zarar gördü. İki yangında zarar gören alanların toplamı yaklaşık 1080 futbol sahası büyüklüğüne eşit.
BÜYÜKŞEHİRİN TÜM EKİPLERİ SAHADAYDI
Dalaman ilçesi Taşbaşı Mevkiinde çıkan orman yangını 3 gün sürdü. Muğla Büyükşehir Belediyesi Dalaman Taşbaşı Mevkiinde çıkan orman yangınına 96 araç ve 191 personel, Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde çıkan ve 4 gün süren orman yangınına da 121 araç ve 217 personelle müdahale etti. Turnalı mevkiinde soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelerine itfaiye, İş makinası, toplu taşıma aracı, su tankeri, hizmet aracı ve ambulansların yanı sıra mobil ikram aracı gönderdi. Büyükşehir Belediyesi yangın bölgelinde mobil ikram aracı ile su, çay, kahve, çorba ve yemek dağıtımında bulundu.
ARAS: VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ
Yangından dolayı mağdur olan vatandaşların yanında olacaklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Orman yangınları konusunda hassas olan coğrafyamızda ne yazık ki yine ciğerlerimiz yandı. Özellikle Turnalı, Kıran bölgesinde bal ormanları dediğimiz alanda yangın rüzgarın da etkisiyle 4 gün sürdü. Yangının ilk gününden itibaren İtfaiye, MUSKİ, sağlık, fen işleri gibi tüm ekiplerimiz sahadaydı. Tüm gücümüzle yangınla mücadele etmek için sahadaydık. Yangınla canla başla mücadele eden tüm ekiplere, tankerlerle desteğe gelen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yangın sonrası da vatandaşlarımızın yanında olmak için ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Vatandaşlarımızın sonuna kadar yanında olacağız. Muğlamıza geçmiş olsun diyor, yangın konusunda tüm vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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