Muğla'da acı olay: Yeni evli çifti ölüm ayırdı

Muğla-Denizli karayolu Gazeller Mahallesinde Denizlili genç çift balayından dönüşlerinde kaza yaptı. Kazada yeni damat 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde yaşamını yitirdi.

Muğla'da acı olay: Yeni evli çifti ölüm ayırdı
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İHA
Yayınlanma: 14.09.2024 - 12:57

Denizli’nin Acıpayam İlçesi, Kumafşarı Mahallesinde ikamet eden ve 8 Eylül 2024 tarihinde evlenerek dünya evine giren ve düğün sonrası balayına çıkan Ezgi ve İbrahim Aday çifti, balayı dönüşü Muğla-Denizli Karayolu, Gazeller Mahallesinde trafik kazası geçirdi.

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.

Meydana gelen kaza sonrası 21 yaşındaki İbrahim Aday olay yerinde hayatını kaybederken, 20 yaşındaki eşi Ezgi Aday yaralı olarak araçtan çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #Muğla-Denizli karayolu #muğla

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