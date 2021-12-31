Muğla'da arıcılara 'temiz petek' desteği

31 Aralık 2021 Cuma, 06:17

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaşanan orman yangınlarının ardından mağdur olan arı üreticilerine sağladığı “Temiz Petek Projesi” ile yüzleri güldürdü. Büyükşehir Belediyesi arıcıların peteklerini -30 derecede şoklayarak temiz çerçeve ile tekrar kovanlarına koymasını sağlıyor. Büyükşehir Belediyesinin arıcıların en büyük sorunlarından biri olan büyük balmumu güvesine karşı hayata geçirdiği Temiz Petek projesi kapsamında il genelinde 108 bin 400 petek şoklandı.

Köyceğiz’li arı üreticisi Üstün Şimşek Temiz Petek projesinin kendilerine maliyeti azaltmada büyük bir destek sağladığını ve projenin arıcılar için çok önemli olduğunu söyledi. Şimşek, “Arıcılıkla uğraşıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın getirdiği sistemle peteklerimizi -30 derecede şoklatıyoruz ve bütün hastalıklardan arındırıyoruz. Güvelerden temizliyoruz. Normalde biz şoklamayı dışarda yaptırdığımızda 40 - 50 bin lira arasında ücret ödüyorduk. Bir tek peteğin şoklanması 5 lira. Gerçekten çok maliyetliydi. Yangınlardan dolayı arıcılık çok kötü durumda. Bize destek olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ve ekibinden Allah bin kere razı olsun” dedi.

Bir başka arı üreticisi Hikmet Coşkun, “Büyükşehir Belediyemizin yapmış olduğu temiz petek projesinden çok memnunum. Arıcılarımızın maliyeti düştü. Bu proje sayesinde arıcılarımızın şoklatma maliyeti yüzde 90 civarında düştü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün’e teşekkür ediyoruz” dedi.

GÜRÜN: DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Dünya çam balı üretiminde en fazla ürünü sağlayan Muğla’da, arıcılara destek için mobil şoklama üniteleri ile hizmet verdiklerini söyledi. Başkan Gürün, “Türkiye’de üretilen çam balının yüzde 90’ı Muğla’da üretiliyor. Muğlamız orman varlığı bol olan bir şehir ve bu nedenle çamlarla kaplı dağlarımızda vatandaşlarımız için çam balı üretimi önemli bir gelir kaynağı. Bizimde burada yapılan üretimi desteklememiz ve özellikle yangınların olumsuz etkilerinden dolayı azalan bal miktarını tekrar aynı düzeye çıkarmak için projeler geliştirmemiz gerekiyor. Bu kapsamda arıcılarımızın en büyük sorunlarından birisi şoklama sorununa çözüm bulduk. Özel şoklama ile ilgili soğuk hava depolarında maalesef bazı olumsuzlar yaşıyorlardı. Bunları tespit ederek, gezici şoklama üniteleri kurduk. Arıcılarla temasa geçerek bulundukları yere peteklerini şoklamak için gidiyoruz. Petekler burada şoklanıyor ve tertemiz çerçeve ile tekrar kovanına koyuyor. Büyükşehir Belediyesi olarak arıcılarımıza verdiğimiz desteği sürdüreceğiz” dedi.