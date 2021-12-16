Muğla’da atıklardan 384 bin evin elektriği üretildi

16 Aralık 2021 Perşembe, 09:03

2014 yılından bu yana 2 Milyar 669 Milyon 634 bin TL yatırım yaparak Muğla’da en fazla yatırım yapan kurum olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, hizmetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Birçok yatırımlarını yenilenebilir enerji üzerine yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, burada sağladığı tasarruflarla belediye bütçesinde önemli tasarruflar sağlıyor.

Muğla’ya kazandırdığı tesislerde yenilenebilir enerji sistemlerini hayata geçiren Muğla Büyükşehir Belediyesi, hem çöpten hem de güneşten elektrik üretiyor.

Menteşe, Marmaris, Fethiye, Ortaca ve Milas ilçelerinde bulunan katı atık düzenli depolama sahalarında kurduğu biyokütle enerji tesisleri ile çöpten elektrik üreten Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılından bu yana 384 bin 382 hanenin elektriğini üretti.

Bugüne kadar ürettiği elektrik ile 1 Milyon 693 Bin TL gelir elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi, ayrıca tesislerde oluşan 63 Milyon 438 bin 475 metreküp metan gazını, elektrik üretiminde kullanarak atmosfere salınımını engelledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi yaptığı inşaatların çatılarına koyduğu güneş enerji panelleri ile de önemli tasarruf sağlıyor. Özellikle Bodrum ve Menteşe ilçelerinde inşa edilen otobüs terminallerinin çatılarındaki güneş enerji panelleri, buraları kendi enerjisini üreten yapılar haline getiriyor. Henüz 2 yıldır faaliyet gösteren Menteşe otogarı ile 1 yıldır faaliyet gösteren Bodrum otogarının çatılarından yaklaşık 300 bin TL değerinde elektrik üretildi. Ayrıca Bodrum hizmet binası ve Menteşe mezbahası üzerindeki panellerden de elektrik enerjisi sağlanmaya devam ediliyor.

GÜRÜN: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KULLANIYORUZ

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması ve buna dair politikaların oluşturulması gerektiğini söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türkiye’nin güneşlenme süresi göz önüne alındığında güneş enerjisinden daha fazla yararlanılmasının çok önemli olduğunu vurguladı. Gürün, “Ülkemizde güneş enerjisinden enerji elde etme konularında politikalar oluşturulup destekleme ve teşviklerin arttırılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz temiz bir kaynak olan güneşten elde ettiğimiz enerji ile önemli bir tasarruf sağlıyoruz. Hizmet binalarımız, otogarlarımız güneş enerji panelleri ile kendi enerjilerini üretiyor. Çağdaş şehircilik anlayışı, modern ve şehrimize yakışan tesislerle çevremizi, bütçemizi koruyor geleceğe yatırım yapıyoruz. Bundan sonra yapacağımız tesislerin birçoğunda alanın uygunluğuna göre güneş enerjisinden yararlanacağız. Muğla’mızda Türkiye’ye örnek hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.