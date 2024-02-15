Muğla’da belediye işçisine yüzde 17,56 ek zam
Muğla Büyükşehir Belediyesi'de personelin maaşı ek protokolle yüzde 17,56 arttırıldı. Buna göre; en düşük maaş 25 bin 997 TL’den 29 bin 002 TL’ye yükseldi.
Türkiye’de yaşanan ekonomik problemler, yapılan zamlar sonrası alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ek zam yaptı.
DİSK Genel-İş Muğla 2’nolu şube ile yapılan ek protokolle 25 bin 997 TL olan en düşük maaş bu yıl 29 bin 2 TL’ye yükseldi.
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Bu miktarı 146 kişi alırken diğer 4 bin 108 kişi 30 bin 312 - 39 bin 227 TL arasında ücret alacaklar.
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