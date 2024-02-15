Muğla’da belediye işçisine yüzde 17,56 ek zam

Muğla Büyükşehir Belediyesi'de personelin maaşı ek protokolle yüzde 17,56 arttırıldı. Buna göre; en düşük maaş 25 bin 997 TL’den 29 bin 002 TL’ye yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:05
Muğla’da belediye işçisine yüzde 17,56 ek zam
Abone Ol google-news

Türkiye’de yaşanan ekonomik problemler, yapılan zamlar sonrası alım gücünün düşmesi ve hayat pahalılığı nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ek zam yaptı.

DİSK Genel-İş Muğla 2’nolu şube ile yapılan ek protokolle 25 bin 997 TL olan en düşük maaş bu yıl 29 bin 2 TL’ye yükseldi. 

Göz Atın
Denize sıfır ormanlık alana 5 yıldızlı tatil köyü

Denize sıfır ormanlık alana 5 yıldızlı tatil köyü
Oğlunu darbedenlere kurşun yağdırdı... 1 kişi hayatını kaybetti!

Oğlunu darbedenlere kurşun yağdırdı... 1 kişi hayatını kaybetti!

Bu miktarı 146 kişi alırken diğer 4 bin 108 kişi 30 bin 312 - 39 bin 227 TL arasında ücret alacaklar.


Muğla Büyükşehir Belediyesi haberleri muğla haberleri ek zam haberleri maaş haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!

Bakır yerine kaldırım taşı göndermişlerdi: Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!

Evlilik kredisi başvuruları bugün başlıyor… İşte evlilik kredisinin şartları!
Bu da mı 'fıtrat'ta var? 'Deprem konutu kurası'nda Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı!

Bu da mı 'fıtrat'ta var? 'Deprem konutu kurası'nda Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı!
Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?

Borsa güne yükselişle başladı… Borsa İstanbul bugün ne kadar oldu?
Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş

Facianın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı: İliç'teki madenin kapasite artışına onay vermiş
İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…

İmralı Adası açıklarında kargo gemisi battı; 6 mürettebat kayıp…
Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!

Dünya dışı metalden imal edilmiş bir hazine bulundu!
Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?

Gelecek Günler filminin konusu ne? Gelecek Günler filmi ne anlatıyor, oyuncuları kim?