Muğla’da cami yangınına anında müdahale

13 Ekim 2022 Perşembe, 17:49

Muğla’nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde bulunan Osman Gazi Dereli Cami’nde yangın meydana geldi. İmam odasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek camiye yayılmaya başladı. Ancak ihbardan 3 dakika sonra olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonrasında imam odası zarar görürken caminin diğer bölümlerinde önemli bir hasarın oluşmadığı belirtildi.

Cami imamı olay yerine kısa sürede gelerek alevleri kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangının çıkış nedeni için araştırmalar devam ediyor.