Muğla’da cami yangınına anında müdahale
Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Menteşe İlçesi Osman Gazi Dereli Cami’nde meydana gelen yangına 3 dakikada müdahale ederek alevlerin camiye zarar vermesini engelledi.
Muğla’nın Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesinde bulunan Osman Gazi Dereli Cami’nde yangın meydana geldi. İmam odasında başlayan yangın kısa sürede büyüyerek camiye yayılmaya başladı. Ancak ihbardan 3 dakika sonra olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın sonrasında imam odası zarar görürken caminin diğer bölümlerinde önemli bir hasarın oluşmadığı belirtildi.
Cami imamı olay yerine kısa sürede gelerek alevleri kontrol altına alan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Yangının çıkış nedeni için araştırmalar devam ediyor.
Video Haberler
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
- Sokak hayvanlarına yuva
- 'Talimat' skandalı sonrası bu kez de 'altyazı' utancı!
- Ege'nin lezzetli yemekleri yolcularla buluştu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saray Rejimi’nin piyadesi...
- Türban önerisi AKP’yi böldü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Çelebi' yorumu
- Soylu'nun asıl planı ortaya çıktı
- İşte Erdoğan'ın faizden elde ettiği gelir
- 'Okula dönmesini tavsiye ediyorum'
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Kaşıkçı'nın yazdığı Washington Post'a ziyaret
- Belediye binasına silahlı saldırı
- ‘Nereye kaçtı bu Kılıçdaroğlu?’