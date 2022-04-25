Muğla'da Datça açıklarında deprem
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ritcher ölçeğine göre, saat 19.11’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 19.11’de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesine 171.41 kilometre mesafede Akdeniz’de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, Datça’nın yanı sıra kırsal Yazı, Yaka, Cumalı, Sındı ve Mesudiye mahallelerinde de hissedildi. Zeminden 13.40 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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