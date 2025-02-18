Muğla'da denizde hortum oluştu!
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi.
Kentte etkili olan yağış sonrası İskele Mahallesi'ndeki Datça Yat Limanı Topan Ada açıklarında hortum oluştu.
Herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybeden hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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