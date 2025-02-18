Muğla'da denizde hortum oluştu!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında denizde hortum meydana geldi.

Muğla'da denizde hortum oluştu!
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AA
Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:56

Kentte etkili olan yağış sonrası İskele Mahallesi'ndeki Datça Yat Limanı Topan Ada açıklarında hortum oluştu.

Herhangi zarara neden olmadan etkisini kaybeden hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Etiketler: #Datça #hortum

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