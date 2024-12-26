Muğla'da peş peşe deprem!

AFAD, Muğla'nın Menteşe ilçesinde 3.9 ve 3.5 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldiğini duyurdu.

Muğla'da peş peşe deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 21:52

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Menteşe ilçesinde 21:44 saatinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, ardından 21:48 saatinde aynı bölgede 3.5 büyüklüğünde ikinci depremi duyurdu.

3.9 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.97 km olarak kaydedilirken, 3.5 büyüklüğündeki ikinci depremin derinliği 7 km olarak açıklandı.

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Etiketler: #deprem #afad

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