Son Dakika... AFAD duyurdu: Isparta'da deprem
Son dakika haberi... AFAD, Isparta Yalvaç'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Isparta Yalvaç'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Buna göre deprem, yerin 10.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 26, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Yalvaç (Isparta)
Tarih:2024-12-26
Saat:18:00:45 TSİ
Enlem:38.34389 N
Boylam:31.16639 E
Derinlik:10.11 km
Detay:https://t.co/lG4whmPq2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' tepkisi nedeniyle tutuklandı
- Nedir bu Emevi Camisi takıntısı?
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Davutoğlu'nun 'hazırım' çıkışına yanıt verdi
- CHP’nin asgari ücret tepkisi ve Özgür Özel’in hazır cevaplığı
- Aile salona alınmadı