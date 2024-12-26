Son Dakika... AFAD duyurdu: Isparta'da deprem

Son dakika haberi... AFAD, Isparta Yalvaç'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Son Dakika... AFAD duyurdu: Isparta'da deprem
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.12.2024 - 18:07

AFAD, Isparta Yalvaç'ta 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Buna göre deprem, yerin 10.11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. 


Etiketler: #afad #deprem #Isparta

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