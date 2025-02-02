Muğla'da depremi mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem! Deprem mi oldu? İstanbul, Ankara, İzmir son depremler... Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 2 Şubat 2025 Perşembe günü son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 2 Şubat 2025 Türkiye'deki depremler…

Muğla'da depremi mi oldu? Son dakika depremler! Deprem mi oldu? 2 Şubat 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 08:58

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Şubat'ta meydana gelen depremler...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre, Ege Denizi, Bodrum Muğla açıklarında 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

2 ŞUBAT'TA TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

08:38:12  39.2768   29.2853        0.0      -.-  2.0  -.-   KIRGIL-EMET (KUTAHYA)                            

08:37:58  37.9015   36.0863        2.4      -.-  1.5  -.-   GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA)                       

08:28:35  36.5822   25.6217       16.3      -.-  3.3  3.5   AKDENIZ                                          

07:49:44  36.5967   25.3833        5.0      -.-  3.3  3.3   AKDENIZ                                          

07:29:58  36.5640   25.3997        5.0      -.-  3.0  2.9   AKDENIZ                                          

07:24:48  38.1293   36.6042       15.5      -.-  1.5  -.-   KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

07:04:44  38.9610   26.8403       12.1      -.-  2.0  -.-   DENIZKOY-DIKILI (IZMIR)                          

07:02:08  37.9655   36.0177       13.0      -.-  0.9  -.-   KANDILLI-SAIMBEYLI (ADANA)                       

06:10:31  36.5897   25.3888        4.3      -.-  2.1  -.-   AKDENIZ                                          

05:51:07  38.2547   36.3510        3.6      -.-  3.0  3.0   BOZGUNEY-TUFANBEYLI (ADANA)                      

05:40:04  38.1565   38.4388        5.0      -.-  1.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                           

05:34:08  36.5900   25.4380        5.0      -.-  2.2  -.-   AKDENIZ                                          

05:28:18  37.9138   36.1517        5.0      -.-  3.8  3.6   EYUPLU-SAIMBEYLI (ADANA)                         

05:12:09  35.5605   26.9017        9.2      -.-  2.6  -.-   AKDENIZ                                          

05:02:24  37.9473   28.8522        4.9      -.-  1.2  -.-   KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI)                     

04:57:13  39.7982   39.1573        3.8      -.-  1.5  -.-   BALTASI-(ERZINCAN)                               

04:26:35  37.6690   35.8565       19.1      -.-  1.0  -.-   CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA)                         

04:21:30  36.6287   25.2190        5.6      -.-  2.4  -.-   EGE DENIZI                                       

04:21:20  37.8802   36.3268        7.6      -.-  1.5  -.-   PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                

03:52:24  39.3752   38.8568        9.9      -.-  1.7  -.-   KAYMAKLI-ILIC (ERZINCAN)                         

03:36:56  38.1102   38.4383        5.0      -.-  1.5  -.-   KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)                      


Etiketler: #deprem mi oldu #deprem #Son depremler

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