Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ssaat 05.28'de gerçekleşen depremin 11.9 km derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2025-02-02
Saat:05:28:19 TSİ
Enlem:37.89361 N
Boylam:36.11722 E
Derinlik:11.9 km
Detay:https://t.co/zlVAoFR5ds@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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