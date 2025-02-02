Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem... AFAD duyurdu: Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.02.2025 - 07:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ssaat 05.28'de gerçekleşen depremin 11.9 km derinlikte olduğu bildirildi.


Etiketler: #Adana #deprem #afad

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