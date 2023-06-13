Muğla’da düşen yıldırımlar nedeniyle 1 hektar orman yandı
Muğla'da yaz yağmurlarıyla birlikte yıldırım düşmesi sonucu çıkan 28 orman yangınında, toplam 1 hektar alan zarar gördü.
Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak bilinen, yaz başı ve yaz sonu dönemde görülen gök gürültülü yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar, yangınlara neden oluyor.
Muğla’da mayıs ayı başından bu yana aralıklarla etkili olan yağmurlar sırasında düşen yıldırımlar nedeniyle 28 orman yangını çıktı. Yangınlarda toplam 1 hektar alan yandı.
Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut, "Yıldırım kaynaklı yangınlar genelde yaz aylarında yağışlı havalarda ulaşımın olmadığı noktalarda meydana gelen yangınlardır. Yıldırım olayının yaşandığı tek ağaçta başlar ve zamanla yayılma eğilimi gösterir. Ekiplerimiz böyle durumlarda karadan ulaşım olan noktalara ilk müdahale araçları ve arazözlerle müdahale edip söndürürler. Ulaşımın olmadığı noktalarda çıkan yıldırım yangınlarına ise hava araçlarımız müdahale ederek söndürür" diye konuştu.
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