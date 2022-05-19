Muğla'da engelsiz plaj sayısı artıyor
Muğla Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşların denize girmesini sağlamak için engelsiz plaj sayısını 20’ye çıkarıyor.
Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla’da her kesimden vatandaşın denize girebilmesi için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında hayata geçirilen Engelsiz Plajlar projesi genişleyerek devam ediyor. Özellikle engelli vatandaşların herkes gibi rahatça denizle buluşabilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 8 ilçede 20 engelsiz plaj oluşturdu.
Büyükşehir Belediyesi Marmaris İçmeler plajını da engelli vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından sahil bantlarında yapılan düzenlemelerle engelli vatandaşların denizle rahat bir şekilde buluşmalarını sağlayacak yürüyüş platformu, özel şezlonglar, soyunma kabinleri konuluyor.
Engelli vatandaşların yaşamın her anına dahil olabilmelerini sağlamak için hayata geçirilen engelsiz plajlardan vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Engelli vatandaşların plaja ulaşımları da yine Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.
ENGELSİZ PLAJLAR ULUSLARARASI ÖDÜL ALDI
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, ‘Engelsiz Plaj’ projesi bu yıl uluslararası ödül kazanmıştı. Dünyanın en iyi beş tasarım yarışması arasında gösterilen ve Seul Tasarım Vakfı (Seoul Design Foundation) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İnsan Kent Tasarım” ödüllerinde Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Sahiller Projesi şeref ödülüne layık görülmüştü.
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