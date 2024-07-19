Muğla'da erkek dehşeti... Kadını boynundan ve ayaklarından bağlayıp darbetti!

Yayınlanma: 19.07.2024 - 14:43

Güncelleme: 19.07.2024 - 14:43

Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası harekete geçti.

Olay yerine giden ekipler, Melek B.'nin salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlanmış şekilde darbedilmiş olarak buldu.

Hastaneye kaldırılan ve tedavisinin ardından taburcu olan Melek B., eşinden şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla eşini darbettiği ileri sürülen Soner B., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Soner B., 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklandı