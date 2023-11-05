Muğla’da evleri su bastı

Yayınlanma: 05.11.2023 - 09:37

Güncelleme: 05.11.2023 - 10:14

Muğla'da sabah saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonrası sağanak yağış başladı. Gök gürültülü sağanak yağış şiddetini arttırınca doluya döndü. Fırtına, yağmur ile birlikte fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçlarının yapraklarını kopardı. Dolu ve yağmur yağışı aynı anda birleşince fırtına birçok bölgede ağaçların dallarının kırılmasına neden oldu.

45 dakika süren sağanak ve dolu yağışı sonrası sokaklarda ve evlerde su baskını yaşandı. Özellikle Menteşe’nin kentsel sit alanı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki binaların bahçe ve bodrum katları tamamen su altında kaldı.

Aşırı yağış sonrası sokaklar göle dönerken, araçlar yolda kaldı. Devriye görevi yürüten bir polis aracı da aşırı yağış sonrası göle dönen yolda kaldı. Polis aracı itfaiye ekipleri tarafından itilerek güvenli bölgeye taşındı.

Yağış sonrası kentsel sit alanı içinde kalan evlerin bahçeleri ve Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan binaların bahçe ve bodrum katları su altında kaldı. Birçok vatandaş kendi imkanları ile su tahliyesini kendisi yaparken, Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yurttaşlardan gelen yoğun ihbar nedeniyle her ihbara yetişmeye çalıştı.

Menteşe’de sadece bir saat içinde 100’e yakın su baskını ihbarı yapılırken, bahçelerdeki suyun tahliyesini MUSKİ ekipleri gerçekleştiriyor.