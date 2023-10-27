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Bodrum'da camilerde 'yağmur duası' yapıldı

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da kuraklığa karşı cuma namazı sonrası yağmur duası yapıldı. Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde yapılan dua, merkezi sistem ile yarımadadaki 91 camide duyuldu.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 16:17
Bodrum'da camilerde 'yağmur duası' yapıldı
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Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da, ilçeyi besleyen Mumcular ve Geyik barajlarında su kaynakları dip seviyeye indi ve bu nedenle 2 baraj da kapatıldı.

Kente ekim ayının son haftası olmasına rağmen yağmur yağmazken, yarımadanın belli bölümlerinde su kesintileri yaşanmaya başladı.

Bodrum İlçe Müftülüğü tarafından cuma namazı sonrası, yağmur duası yapıldı.

Bodrum İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı tarafından Kızılhisarlı Mustafa Paşa Camisi'nde yapılan dua, merkezi sistem ile yarımadadaki 91 camide duyuldu.

 


Bodrum yağmur duası turizm kuraklık

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