Muğla'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 25.06.2024 - 17:38
Muğla'da feci kaza: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
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Kaza, 48 LM 070 plakalı araç ile 48 BG 046 plakalı aracın çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazayı gören yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.

48 LM 070 plakalı araçta bulunan 4 kişi yaralandı, 1 kişi ise hayatını kaybetti. 48 BG 046 plakalı araçta ise 1 kişi yaralı olarak itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kazanın ardından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar, Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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