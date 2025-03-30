Muğla'da feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında dört kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Muğla'da feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti
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ANKA
Yayınlanma: 30.03.2025 - 21:58

Kaza, bugün akşam saatlerinde Muğla’nın Seydikemer ilçesi Uğurlu Mahallesi Beşkavak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobil başka bir araca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan bir kişi iftaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada İbrahim K. (22), Bilal K. (24), Tolga Ü. (21) ve Münire C. (36) hayatını kaybederken, Barış Ç. (22) ve Ramazan I. (23) ağır yaralandı.


Etiketler: #muğla #Trafik

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