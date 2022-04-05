Muğla’da 'gönüllü itfaiye’ ekipleri kurulacak

05 Nisan 2022 Salı, 14:42

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, il genelinde yaşanabilecek olayları ve doğal afetlerde teorik ve uygulamalı olarak eğitimini almış ‘gönüllü’ vatandaşları tek çatı altında toplayacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada gönüllü itfaiyecilik yönergesinin hayata geçmesiyle çalışmalarını hızlandırdıklarını, başvuruda bulunan gönüllülerin teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacaklarını açıkladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “Sınav ve eğitimlerden başarıyla geçen gönüllüler ‘Gönüllü İtfaiye Teşkilatına’ katılmaya hak kazanacaklar. Gönüllü itfaiyecilere katıldıkları çalışmalarda kullanılmak üzere özel giysiler ve malzemeleri ile kimlik kartlarının yanı sıra eğitim, tatbikat, kurtarma ve yangınlara katıldıkları sürece yeme, içme ve barınma giderleri Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca karşılanacak” ifadelerine yer verildi.