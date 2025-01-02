Muğla'da "Her Kapıda Bir Fidan" projesi başladı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 16:55

Güncelleme: 02.01.2025 - 16:55

Muğla’da yaşanan orman yangınları sonrası zarar gören üreticileri desteklemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi “Her Kapıda Bir Fidan” projesini Menteşe ilçesinde başlattı. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi il genelinde 110 bin ceviz ve zeytin fidanı dağıtacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği fidan dağıtım törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ev sahipliğinde Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tayfun Yılmaz, Daire Başkanları muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

KUBUR: BELEDİYEMİZ YANGIN SÜRECİNDE TÜM EKİPLERİ İLE YANIMIZDAYDI

Yaşanan yangın felaketinde Büyükşehir ekiplerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Kıran Mahallesinden Selahattin Kubur, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve Belediyemiz yangın sürecinde tüm ekipleri ve araçları ile yanımızdalardı. Yangında zarar gören üreticilerimiz için fidan projesini ve hibe fidanlarının verilmesini sağlayan Başkanımıza ve Belediyemize şükranlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı.

Yaraş Mahallesinden üreticileri temsilen katılan Aynur Köle, “Her Kapıda Bir Fidan Projesi için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a teşekkür ederiz” diye konuştu.

BAŞKAN KÖKSAL: TARIM VE TURİZMİN BİRBİRİNİ DESTEKLEYECEK BİR ŞEKİLDE ENTEGRE EDİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ

Başkan Köksal, “Büyükşehir Belediyemiz en başından beri tarımsal kalkınmaya destek amaçlı toprak analizlerine, tarımsal ürünlerin taşınmasından saklanmasına ve pazarlanmasına kadar hep destek oluyor. Hep söylediğimiz gibi Muğla’mızın iki önemli ekonomik gelir kaynağı var. Bunlar tarım ve turizm. Tarım ve turizmin birbirini destekleyecek bir şekilde entegre edilmesi çok önemli. Menteşe Belediyesi olarak bunun farkındayız ve bununla ilgili projelerimiz var. Bu konuyla ilgili yapılan her bir adım, en ufak bir destek bile çok kıymetli. ‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesi Muğla’mıza hayırlı olsun” dedi.

BAŞKAN ARAS: TURİZM VE TARIM MUĞLA’NIN BAŞAT SEKTÖRLERİDİR

Turizm ve tarımın Muğla için başat sektörler olduğunu kaydeden Başkan Ahmet Aras, “2025 yılı Muğlamız için çok güzel bir yıl olsun. 2025’te bugün başlattığımız bu atılım ile beraber üretim daha da artacak. Bugün burada geleceğe umut ekmek için toplandık. Tarım her zaman geleceğe yatırımdır. Tarım ülkemizin kalkınmasında en önemli sektörlerden biridir. Çünkü Anadolu toprakları tarımın başladığı yerdir. Muğlamız doğal güzellikleri ile toprakları, bitki örtüsü, deniziyle, kıyısıyla, tarihiyle, kültürüyle, bu kültürden yoğrulmuş güzel insanlarıyla önemli bir kenttir. Turizm ve tarım Muğla’nın başat sektörleridir. Bu yüzden bu sektörlere yatırım yapmak yerel yönetim olarak görevlerimizin başında geliyor” diye konuştu.

HER KAPIDA BİR FİDAN PROJESİ İLE YANAN YERLER TEKRAR YEŞERECEK

‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesi ile yanan bölgelerde zarar gören zeytin ve ceviz varlığının eski haline getirileceğini dile getiren Başkan Aras, “Kentimiz birçok üründe Türkiye’de önde gelen üretim alanlarından bir tanesi. Zeytin, çam balı, sebzecilikte hep öndeyiz. Deniz ürünlerinde şu anda dünyaya ihracat yapan önemli illerden biriyiz. Tarım konusunda öncüyüz. Bunun nedeni ise özellikle tarımla ilgilenen üreticilerimiz, bereketli topraklarımız ve turizmden kaynaklanan pazar payımız var. Bunları daha iyi değerlendirmek için çalışıyoruz. Son zamanlarda yaşanan yangınlar içimizi yaktı. Sadece çamlarımızı değil zeytinliklerimizi de kaybettik. Bu çalışmayı arkadaşlarımız yanan bölgelerdeki kaybettiğimiz zeytin ve ceviz varlığını eski haline getirmek için hazırladı. Ceviz ve zeytinimiz katma değerli ürünlerimizden. Sadece fidan dağıtmıyoruz ayrıca markalaşma içinde de çalışıyoruz. Zeytinyağımız düzgün bir markalaşma, doğru bir üretim ve pazarlama ile çok yüksek fiyatlara satılabilecek bir üründür. Kıymetini bilmeliyiz.” dedi.

“100. YIL GIDA ANALİZ LABORATUVARIMIZ MARKALAŞMA İÇİN ÖNEMLİ BİR EŞİKTİR”

100. Yıl Gına Analiz Laboratuvarının markalaşma için önemli bir eşik olduğunu söyleyen Başkan Aras, “100. Yıl Gına Analiz Laboratuvarımızı vatandaşlarımızın getirdiği zeytinyağını analiz ettirsin diye kurduk. Zeytinyağının nitelikleri gerçekten pazarlamaya uygun mu diye analiz edilecek. Laboratuvar önemli bir eşiktir. Ürettiğimiz ürünleri pazarlamak için kalitesini belirleyecek. Ona göre fiyat koyacağız” şeklinde konuştu.

“MUĞLA’DA PİYASA BELİRLEYİCİ BİR HAL KURMALIYIZ”

Muğla’da üretimin yoğun olduğu bir bölgede piyasayı belirleyen bir hal kurulacağını dile getiren Başkan Aras, “ Muğla’da piyasayı belirleyici bir hal kurmalıyız. Üretimin yoğun olduğu bir bölgede piyasayı belirleyen bir hal kuracağız. Bizzat ihracat yapılan, insanların ürün satın aldığı, hiç kimsenin üretiminin değersizleştirilmediği bir tesis olacak. Bence bizim en büyük hedefimiz bu olmalıdır” dedi.

PROJE İLE 4 BİN 400 DEKAR ALAN FİDANLA BULUŞMUŞ OLACAK

‘Her Kapıda Bir Fidan’ projesi ile il genelinde 110 bin fidan dağıtımı gerçekleştirilecek. Yaklaşık maliyeti 11 milyon TL civarında olan fidanlar yangından etkilenen üreticiler başta olmak üzere talep eden 10 dönüme kadar tüm çiftçiler bu projeden faydalanabilecek. Proje ile toplamda 4 bin 400 dekar alan fidanla buluşmuş olacak.