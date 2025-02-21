Muğla’da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı!
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara üretimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirdi.
Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ve Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi’nde 20 Şubat'ta bir iş yeri ve iki konuta düzenlenen aramada; 1.115 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 390 karton boş makaron, 2 adet kompresörlü sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 75 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin adet kilitli poşet, 200 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- TOGG'u eleştiren teğmen ihraç edildi
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- AKP'den milyonlarca emekliyi üzen haber
- İkinci domuz eti skandalı!
- '147,3 milyon ons altın' Trump'ın radarında!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Mehmet Ali Erbil'in acı günü!
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- Aynı konuşmada 6284’ü de hedef aldı!
- İşte Slavko Vincic'in tartışmalı geçmişi!