Muğla’da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı!

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün ve sigara üretimine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda büyük miktarda kaçak ürün ele geçirdi.

Muğla’da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı!
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İHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:12

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ve Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi’nde 20 Şubat'ta bir iş yeri ve iki konuta düzenlenen aramada; 1.115 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 390 karton boş makaron, 2 adet kompresörlü sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 75 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin adet kilitli poşet, 200 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #gözaltı #muğla #Sigara #tütün

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