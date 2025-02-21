Muğla’da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı!

Yayınlanma: 21.02.2025 - 10:12

Güncelleme: 21.02.2025 - 10:12

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi ve Yatağan ilçesine bağlı Bozarmut Mahallesi’nde 20 Şubat'ta bir iş yeri ve iki konuta düzenlenen aramada; 1.115 bin adet içi tütün doldurulmuş makaron, 390 karton boş makaron, 2 adet kompresörlü sigara dolum makinesi, 2 adet kompresör, 75 kilogram kıyılmış tütün, 3 bin adet kilitli poşet, 200 paket gümrük kaçağı nargile kömürü, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.