Tam 250 kilo ele geçirildi: Samsun’da 'kaçak tütün' operasyonu
Samsun’da polis tarafından bir araçta yapılan aramada 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Canik ilçesinde durdurdukları otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramada 250 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #kaçak tütün #tütün #Samsun
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