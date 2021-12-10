Muğla'da kadın üreticilere 97 bin tıbbi aromatik fidanı dağıtıldı
Muğla’nın Menteşe ilçesinde kadın üreticilere Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 97 bin 500 adet tıbbi aromatik bitki fidanı dağıtıldı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmanın desteklenmesi için oluşturduğu Koku Vadisi Projesi kapsamında Merkez Menteşe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi işbirliği ile tıbbi aromatik bitki dikimleri devam ediyor. Lavanta üretiminin ağırlıklı olduğu projede lavantanın yanında kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler de üretiliyor. Üretilen bitkilerden uçucu yağ, kozmetik ürünleri, baharat, bitki çayı gibi pazar payı yüksek yan ürünler üretilerek üreticilerin gelir düzeylerinin arttırılması hedefleniyor.
KADIN ÜRETİCİLERE DESTEK
Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu güne kadar kooperatif aracılığıyla Menteşe’de kadın üreticilere 97 bin 500 adet tıbbi aromatik bitki fidanı dağıtıldı. Kadın üreteciler böylelikle kendi ayakları üzerinde durdukları gibi aile ekonomisine de katkıda bulunuyor.
Muğla Büyükşehir Belediyesi tıbbi aromatik bitki fidelerini kendi üretim seralarında üreterek kooperatif ortağı üretici kadınlara ücretsiz olarak dağıtıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zamanda kadın üreticiler tarafından dikilen tıbbi-aromatik bitki fideleri dikimden hasada kadar kontrolünü sağlıyor. Böylelikle tarımsal üretimin en doğru ve en kaliteli şekilde yürütülmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturan koku vadesine Türk patent enstitüsünden marka tescili alındı.
GÜRÜN: ÜRETEN KÖYLÜMÜZE DESTEĞİMİZ SÜRÜYOR
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınmada alternatif tarımsal ürün çalışmalarımız devam ediyor. Toprağını satma ürününü sat, kırsalda üret kıyıda tüket sloganımız doğrultusunda üreten köylümüze desteğimizi sürdürüyoruz. Tarımsal kalkınmanın ancak kooperatifleşmeyle gerçekleşebileceğine inancımız tamdır. Çalışmalarımızda ana koşulumuz kooperatifçiliğin desteklenmesidir. Menteşe’de bu güne kadar kooperatif ortağı kadınlarımıza 97 bin 500 adet tıbbi aromatik fidanı dağıttık. Kadınlarımız lavanta, kekik, adaçayı, nane, biberiye, mercanköşk, limon otu gibi bitkiler üretiliyor. Üreten Köylümüz yeniden milletin efendisi olacak” dedi.
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