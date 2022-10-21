Muğla’da kadın üreticiye kıl keçisi desteği
Muğla Büyükşehir Belediyesi kadın üreticiye destek olmak ve üretimi arttırmak için 2019 yılında başlattığı Kıl Keçisi Destekleme projesine kapsamında Yatağan İlçesinde 52 kadın üreticiye 156 kıl keçisi hibe edilecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi maddi bağımsızlığını kazanmak ve ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar için başlattığı Kıl Keçisi Projesi Yatağan’a da yayılıyor. Ortaca, Dalaman, Kavaklıdere, Menteşe, Ortaca, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde 266 kadın üreticiye 798 kıl keçisi dağıtımı yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan’da da kadın üreticiye destek verecek.
Yatağan ilçesinde 18-45 yaşları arasında kadın üreticilere 20 Ekim 2022 tarihinde sona eren başvuruların ardından başvuru şartları tutan 52 kadın üreticiye 156 kıl keçisi hibe olarak verilerek üretime katkı sunulacak. Keçiler üreticilere Pazartesi günü saat 11.00’de Ziraat Odası’nın yanında bulunan alanda düzenlenecek olan törenle dağıtılacak. Törene Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’de katılacak.
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