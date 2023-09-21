Muğla'da kanlı infaz: 1'i avukat 2 kişi araçta vurulmuş halde bulundu
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 kişi otomobil içerisinde silahla vurularak öldürüldü.
Olay, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde 2 kişi araç içerisinde başlarından vurularak öldürüldü.
İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere araç içerisinde vurularak öldürülen kişilerin avukat Mehmet Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar olduğu tespit edildi. Olayın şüphelisi G.Ö.'nün ise yakalandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri sürüyor.
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