Muğla’da kayıp şahsın cesedi üzeri taşlarla örtülmüş halde bulundu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart’ta ortadan kaybolan şahsın cesedi, üzeri taşlarla örtülmüş olarak bulundu.

İHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 19:38
Muğla’da kayıp şahsın cesedi üzeri taşlarla örtülmüş halde bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş’tan (52) bir daha haber alınamadı. Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı. İddialara göre programın ardından Müge Anlı’nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.


Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut’un itirafında “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü” dediği iddia edildi.
Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.


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