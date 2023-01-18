Muğla'da kedilere ateş eden şahıs gözaltına alındı

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 21:29

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 21:29

Muğla'nın Datça ilçesi Yaka Mahallesi Palamutbükü Sokak'ta jandarma ekipleri, H.Ö'nün sahipsiz 3 kediye havalı tüfekle ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Yapılan incelemede kedilerden birinin telef olduğu, diğer ikisinin ise ağır yaralandığı belirlendi. Yaralı kediler, veterinere götürüldü.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldığı öğrenildi.