Muğla'da keşfedildi: 100 milyon yıllık geçmişe sahip olabilir!
Muğla’nın Yatağan ilçesinde, bilim insanları tarafından yaklaşık 50 ila 100 milyon yıllık geçmişe sahip olduğu bir mağara keşfetti. Bilim insaları Sarı Otluk Mağarası'nın jeolojik yapısını incelemeye başladı.
Yatağan'a bağlı Eski Nebi köy yolu üzerinde yeni keşfedilen mağarada değişik meslek gruplarından oluşan bilim insanları bilimsel araştırma yapıyor. Mağarada yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar ve jeolojik yapı kayıt altına alınırken, ilk ölçümlerde genişliğin 108 metre dikey derinlikte, 208 metre yatay uzunlukta olduğu belirtildi.
MAĞARA KORUMA ALTINA ALINACAK
Mağarayı ilk keşfeden Yatağanlı Araştırmacı Yazar Tarcan Oğuz, “Bu mağarada bulunan yapıların incelenmesi için değişik branşlarda üniversite hocaları buraya geldi. Gelen bilim insanları arasında Doç. Dr. Tarkan Yorulmaz, Öğretim Üyesi Dr. Mert Elverici, Dr. Ezgi Ünal İmer, Uzman Biyolog Kübra Keser, Proje Koordinatörü Gökhan Eren Çankaya ve Ertuğrul Kulaksızoglu, Türkiye Mağaracılık Federasyonu bünyesinde faaliyet gösteren sportif mağaracılar Poyraz Uhri, Tahsin Kaymak, Rabia Şeyma Mengi'den oluşuyor. Buradan bazı numuneler alarak incelemeye alan hocalar incelemenin ardından mağaranın koruma altına alınması sağlanacak” dedi.
Mağaraya şu anda girişin sadece koruma elbiseleri ve tüpler ile yapılabildiği belirtilirken, başta yarasa olmak üzere, çok değişik türde böceklerin bulunduğu aktarıldı.
Mağaranın içinde çok sayıda mermer sarkıt bulunduğu, 50-100 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduğu tahmin ediliyor.
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