Muğla’da “Kıl Keçisi” projesiyle kadınlar kazanıyor

Yayınlanma: 23.05.2024 - 16:07

Güncelleme: 23.05.2024 - 16:07

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin “Kıl Keçisi” projesiyle kadın üreticiler kazanmaya devam ediyor. Destekleme projesinden yararlanan Cansu Biçer, “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi projesini duydum ve yararlandım. Herkes sevdiği işi yapmalı, varsa herkes bir karış toprağına sahip çıkmalı” dedi.

2019 yılında il genelinde kadın üreticiler için Kıl Keçisi projesini başlatan ve bugüne kadar 379 kadın üreticiye bin 137 kıl keçisi dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteği meyvelerini vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi desteğine katılan kadın üreticiler, proje ile keçi sayısını arttırdıklarını ve aile ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi.

“KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ İLE AİLE BÜTÇEMİZE KATKI SAĞLIYORUZ”

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Kıl Keçisi projesinden 2020 yılında yararlanan ve üç keçi alan üretici Demet Telli, Kavaklıdere ilçesinde çiftliğinde keçi sayısını 20’ye çıkardıklarını söyledi. Aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Demet Telli, çocuklarıyla birlikte bu işten keyif aldığını dile getirdi. Yatağan ilçesinde keçilerini yetiştiren Elif Keskin’de üç keçi ile başladığı üretimde şu an 10 keçisi olduğunu, ailesi ve kendi bütçesine ek gelir sağladığını aktardı.

Kıl Keçisi destekleme projesinden yararlanan tarih bölümü mezunu üretici Cansu Biçer de dört yıl resmi kurumlarda çalıştığını ama toprağıyla, üretimle ilgilenmenin kendisini daha mutlu ettiğini söyledi.

“HERKES MUTLU OLDUĞU, SEVDİĞİ İŞİ YAPMALI”

Biçer, şöyle konuştu: “Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin kıl keçisi projesini duydum. Muhtarımızın da yardımları ile bende katıldım. Keçilerimizi aldık ve süt keçilerimizle birlikte sürü haline getirdik. Yapabilir miyiz diye aklımızda soru işaretleri vardı. Şimdi sütünü satarak, keçi peyniri yaparak evimize katkı sağlıyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra dört yıl kurumlarda çalıştım. Kızım olduktan sonra evimden uzaklaşmak istemedim. Bağ bahçe derken kendimi keçi yetiştiriciliği içinde buldum ve çok hoşuma gitti. Yaklaşık dört senedir bu işi yapıyorum. Keçiyle başladım şimdi koyunlarım da var. Ayrıca sosyal medya hesabım üzerinden de bahçemdeki diğer meyve ve sebzeleri işleyip satıyorum, Yaptığım işten çok mutluyum ve paramı da kazanıyorum. Herkes sevdiği işi yapmalı, varsa herkes bir karış toprağına sahip çıkmalı.”