Muğla'da kuşaklar dans gecesinde buluştu

29 Nisan 2022 Cuma, 11:23

Nilüfer Caner 100 Yaş Evi'nde düzenlenen dans gecesine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Muğla Milletvekili Süleyman girgin, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, CHP Menteşe İlçe Başkanı Mustafa Aytaç Kavak, 100 yaş evi üyeleri ve üniversiteli gençler kaldı.

100 Yaş Evi’ndeki üyeler, dünya dans günü kapsamında üniversite öğrencileri ve O2 Latin Dans ekibinin katılımıyla ‘Kuşaklar Dans Gecesinde Buluşuyor” etkinliğinde bir araya geldi. Dans öğrencilerinin gösterisiyle başlayan gecede katılımcılar, eğitmenler eşliğinde dans etti. Yaklaşık 2 saat süren dans gecesinde katılımcılar gönüllerince eğlendi.

100 Yaş evinin kuruluş amacının belli yaşa gelmiş vatandaşların sosyal yaşamlarını daha renkli hale getirmek ve nesilleri birbiriyle entegre etmek olduğunu vurgulayan Başkan Gürün, “Nilüfer Caner 100 Yaş Evinin yapımını düşünürken çok heyecanlandık. Burada herkesin yüzünün gülmesini ve sosyal açıdan renkli bir yaşam sürmelerini amaçlıyoruz. İnsanları bir araya getirecek farklı nesilleri birbiriyle entegre edecek bir yer olması düşüncesiyle hizmete aldığımız 100 Evleri bizim bu düşüncemizi çok iyi yansıtarak yüzleri güldürüyor. Burada bir birlerini tanımayan insanlar dost oldu yoldaş oldu. Birlikte üretir hale geldiler. En güzel şeylerden birisi de gençlerimizin yaş almış vatandaşlarımızla beraber olması. Bugün iki nesli bir araya getirdik. Hem de dans ile bir aradalar. Dans hem vücudu diri tutan hem de sanatsal iç güdülerin gelişimin büyük katkı sağlayan bir argüman. Bu nedenle böylesine etkinlikleri çok önemsiyoruz” dedi.