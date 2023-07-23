Muğla'da orman yangını: Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, gece görüşlü helikopter istendi
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilikte başlayan yangın ormana sıçradı. Çok sayıda ekibin sevk edildiği orman bölgesinde yangına müdahalesi sürerken belediye başkanı gece görüşlü helikopter istedi.
Bugün saat 20.00 sıralarında Seydikemer Kumluova mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bozuk ormana sıçradı.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Bölgeden yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTER İSTENDİ
Ekipler sarp arazideki yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü helikopter istendi. Yangına, 15 arazöz 6 su tankeri 3 dozer 6 yer ekibi ile birlikte 206 personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.
BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA
Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, "Makilik alanda başlayan yangına tüm ekipler müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopter takviyesi istedik. Bizde belediye olarak tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik" dedi.
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