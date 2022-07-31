Muğla'da muhtarın kaybolan oğlu, göl kenarında ölü bulundu
Muğla'nın Milas ilçesinde muhtar Ergün Ölmez'in kaybolan oğlu Turan Can Ölmez (26), göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu.
Muğla Milas'ta Çiftlik Mahallesi Muhtarı Ergün Ölmez’in oğlu Turan Can Ölmez, dün akşam eve dönmedi. Turan Can Ölmez’e cep telefonuyla da ulaşamayan baba Ölmez, akrabaları ile birlikte oğlunu aramaya başladı.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALEDE BULUNDU
Herhangi bir sonuç alamayan baba Ölmez, jandarmaya kayıp başvurusu yaptı. Jandarma ve yakınlarınca aranan Turan Can Ölmez, saat 03.00 sıralarında göl kenarında başından av tüfeği ile vurulmuş halde bulundu.
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Ölmez’in hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada Ölmez’in yakınları sinir krizi geçirdi. Ölmez’in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bu arada olay ile ilgili şüpheliler E.Ö. (25), V.Ö. (20), T.Ö. (22) ve Ş.Ö. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Video Haberler
- Hasta ziyaretine giderken kaza yaptılar
- Saldırıları protesto ettiler
- Önce kamyonet çarptı, sonra otomobil üstünden geçti
- 'Allah akıl fikir, ihsan eylesin diyorum'
- '242 kilogram kokain ele geçirildi'
- Türk arıcılar 'oğul balını' dünyaya tanıtıyor
- Stajyer itfaiyeci Melike, hayat kurtarıyor
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Erdoğan için harekete geçtiler
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Kuzey Marmara'da can pazarı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu
- Cumhurbaşkanına silahlı saldırı düzenlendi