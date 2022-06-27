Muğla’da nerelerde kamp yapılır? İşte Muğla’daki ücretsiz kamp alanları...

27 Haziran 2022 Pazartesi, 15:42

İNBÜKÜ MESİRE YERİ KAMP ALANI, MARMARİS: Bölgede en çok tercih edilen kamp alanlarından biri olan İnbükü Mesire Kamp Alanı, deniz ile yemyeşil doğanın birleştiği bir yer. Hem deniz isteyenler hem de kayalıklarda oltayla balık tutmak isteyenler için çok uygun olan bu alan ücretsiz olsa da yakınlarında ücretsiz bir tesis yok. Talep edenler yiyecek, içecek ve tuvalet gibi ihtiyaçları ücretli tesislerden karşılayabilir.

İÇMELER KAMP ALANI, MARMARİS: Merkeze 7 km uzakta olan İçmeler Kamp Alanı, kafa dinleyip deniz sesini dinlemek isteyenler için tatlı ve sakin bir yer. Bölgede mangal için de alanlar bulunuyor. Ayrıca kamp alanı çevresinde ihtiyaçlarınızı temin edebileceğiniz tesisler, tuvalet, çeşme, banyo, market, elektrik gibi olanaklar bulunuyor.

DARBOĞAZ KAMP ALANI, FETHİYE: Sessiz sakin ve tertemiz denizi ile huzurlu bir kampçılık imkânı sunan mekânlardan biri olan Darboğaz, koy severler için güzel bir destinasyon. Çevresinde de doğal harikalar bulunan alan yakınlarında tuvalet, çeşme ve alışveriş yapılacak yerler de var.

KARGI KOYU, DATÇA: Hem yerli hem yabancı turistin sık sık uğradı Kargı Koyu, merkeze yakın olmasına rağmen ağaçların arasında, denizin dibinde kalan bir koy. Dolmuşla 5 dakika da, yürüyerek ise 30 dakikada merkeze ulaşabileceğiniz bir lokasyonda bulunan koyda, tam donanımlı bir tesis olmasa da tuvalet gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz yerler var.

ÇETİBELİ ORMAN KAMP ALANI, MARMARİS: Orman sevenlerdenseniz, Muğla-Marmaris yolu üzerindeki Çetibeli kamp alanı size güzel bir tatil deneyimi yaşatabilir. Günübirlik birçok ziyaretçinin piknik için de geldiği alanda tesis bulunmuyor.

KLEOPATRA KOYU KAMP ALANI, FETHİYE: Tatilde öğrenmeyi sevenler buraya! Antik çağlarda Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın sık sık tatile geldiği bölge, ismini buradan almış. Alanın müthiş manzarası ve doğası yanında binlerce yıllık tarihi kalıntıları bulunuyor. Bölgede herhangi bir tesis bulunmuyor ve çevresinde herhangi bir merkez yok. Bu nedenle hazırlıklı gitmenizi tavsiye ederiz.

OSMANAĞA KOYU KAMP ALANI, FETHİYE: Bölgenin en sık gidilen diğer bir kamp alanı Osmanağa, ağaçların altında, denize karşı kamp atmak isteyenler için çok uygun bir yer. Muğla şehir merkezine 112 km uzaklıkta bulunan kamp alanında çam ağaçları, berrak bir deniz, temiz bir kumsal var. Bölgede herhangi bir tesis bulunmuyor.

İNLİCE PLAJI KAMP ALANI, FETHİYE: Ücretsiz halk plajı alanlarından biri olan İnlice Plajı Kamp Alanı, Muğla-Fethiye yolunda bulunan kamp alanlardan biri. Çadır kampçılığı için uygun olan alan özellikle hafta sonları oldukça kalabalık olabiliyor. İnlice Plajı Kamp Alanına yakın bölgelerde tuvalet, çeşme, elektrik, banyo, yeme-içme ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz ücretli tesisler bulunuyor.

ÖLÜDENİZ KAMP ALANI, FETHİYE: Türkiye’nin en popüler destinasyonlarından biri olan Ölüdeniz, güzelliğiyle hem yabancı hem yerli turistin en sevdiği yerlerden biri. Mükemmel denizi ve doğa içindeki bölgeleriyle çok sevilen Ölüdeniz’in sahil kenarına kamp atmak yasak. Çünkü halka açık bölgede insanlar koylarda ve plajlarda denize giriyor. Fakat sahilin sonuna doğru ormanlık alanların içinde düz ve gölgelik alanlarda çadır kurulabiliyor. Ulaşımında çok sık olduğu Ölüdeniz’de her türlü tesis bulunuyor.