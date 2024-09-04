Muğla’da öğrencilere destek yüzde 65 arttı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 14:34

Güncelleme: 04.09.2024 - 14:34

İlköğretim, lise ve üniversite öğrencileri için kırtasiye, ilköğretim ve lise öğrencileri için beslenme ve kıyafet yardımlarına devam eden Muğla Büyükşehir Belediyesi aile ve öğrencilere destek olmak için üç kalemdeki eğitim desteklerini yüzde 65 arttırdı.

Böylece üniversite öğrencileri Büyükşehir’den ilk dönem için 5 bin TL, ikinci dönem için de 5 bin TL olmak üzere toplam 10 bin TL kırtasiye desteği alacak. İlköğretim ve lise öğrencileri için yardımlar da yüzde 65 artışla bin TL’ye çıktı.

BAŞKAN ARAS: TÜM GÜCÜMÜZLE YANINDAYIZ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras geleceğin teminatı gençlerin her şeyin en iyisini hak ettiklerini söyledi ve eğitimde fırsat eşitliği yaratmak için Büyükşehir olarak gençlerin yanında olduklarını belirtti. Başkan Aras; “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları düşünerek 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılında geleceğimizin garantisi gençlerimiz için eğitim desteğimizi yüzde 65 arttırdık. Eğitimde fırsat eşitliği yaratarak tüm gençlerimizin eksiksiz bir şekilde yeni eğitim öğretim yılına başlamasını istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversite öğrencilerimiz için hayata geçirdiğimiz ulaşımda 1 TL’yi tüm öğrencilerimiz için il genelinde hayata geçireceğiz. Beslenme, kırtasiye ve kıyafet desteğimizle özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimizin masraflarını bir nebze olsun azaltmış olacağız ve çocuklarımızın okula daha mutlu gitmesini sağlayacağız. Fikri, irfanı ve vicdanı hür yetişen nesillerle Ata’mızın hedeflediği çağdaş medeniyetler seviyesine birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞLAR MEMNUN

Sosyal belediyecilik alanında vatandaşlara ekonomik olarak destek olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı için eğitim desteklerini yüzde 65 arttırdı. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve Büyükşehir’in kırtasiye, beslenme ve kıyafet yardımlarına değinen vatandaş Hasan Altınbağ; “Kırtasiye, kıyafet, beslenme derken çocuk okutmak epey masraflı bir hal aldı. Şimdiki ekonomik durumları da göz önünde bulundurduğumuzda en ufak bir şey alsanız 1000 TL’den başlıyor. Büyükşehir’in bu şekilde bir yardımda bulunması özellikle ihtiyaç sahibi aileler için büyük önem arz ediyor.” şeklinde konuştu.

“AİLELER RAHAT BİR NEFES ALACAK”

Kırtasiyede alışveriş yapan Elif Arslan, “Fiyatlar için bir şey diyemiyorum bunlar gerekli şeyler o yüzden almamız gerekiyor. Tabi Büyükşehir’in yaptığı bu yardım da aileler için çok gerekli. Özellikle ihtiyaç sahibi veliler bu yardımla çok daha rahat bir nefes alacaktır eminim.” ifadelerini kullandı.

AKÇAOVA MUHTARI ÇAKI: YARDIMLAR ÇOK ÖNEMLİ

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde sosyal yardım vereceği vatandaşları muhtarlarla birlikte görüşerek karar veriyor. Bu kapsamda sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşları Büyükşehir Belediyesi’ne yönlendirdiğini belirten Akçaova Muhtarı Turan Çakı, “Bu hizmet mahallemiz için ve Muğla için çok önemli. Ben mahalle muhtarı olarak bu hizmetten yararlanmak isteyen mahalle sakinlerimize gerekli yönlendirmeleri yapıyorum. Özellikle ekonomik sorunlar sebebiyle vatandaşlarımız da zor durumda olduğundan anlamlı bir hizmet diye düşünüyorum”

“VATANDAŞA İLAÇ OLACAK”

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların ekonomik koşullar nedeni ile fazla olduğunu söyleyen Muslihittin Mahalle Muhtarı Serkan Eğribozlu, “Belediyemizin başlattığı eğitim desteği vatandaşlarımız için çok önemli. Okulların da başladığı bugünlerde masraflar arttı. Bu sebeple vatandaşlarımız tarafından bu yardıma oldukça talep var. Bizler de bu taleplerimizi alıp gerekli yerlere iletiyoruz. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz.” dedi.

RABİA ATEŞ: EN ZOR ZAMANIMDA BÜYÜKŞEHİR YARDIMIMA YETİŞTİ

Büyükşehir Belediyesi’nin eğitim desteğinden faydalanan Rabia Ateş, “İki çocuğum ve bir torunum var. Çocuklarım okul çağında. Bu hizmeti ilk duyduğumda çok sevindim. Geçinmenin bile zorlaştığı bu dönemde çocuk okutmak çok daha zor. Neyse ki Büyükşehir Belediyemizin yardımını duydum ve bundan yararlandım. Özellikle bu sene yardım tutarları da arttırılmış bu beni daha da çok sevindirdi. Hem Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne hem de başkanımız Ahmet Aras’a çok teşekkür ediyorum.” açıklamalarında bulundu.