Muğla’da orman yangını
Muğla’nın Datça ilçesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yıldırım kaynaklı orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Datça Mesudiye Mahallesi Meşe Alanı Mevkiinde öğle saatlerinde yıldırım kaynaklı orman yangını başladı. Yolu olmayan sarp araziye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın ekipleri ve Datça’daki gönüllülerden oluşan ekip tırmanarak ulaşabildi.
Meşe Alanı mevkiinin zirvesinde bir ağaç isabet eden yıldırım sonrası başlayan yangına orman yangın söndürme ve Datça’daki gönüllü ekipler müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken soğutma çalışması yapıldı.
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