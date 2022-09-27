Muğla'da orman yangını çıkaran şüpheli adli kontrolle serbest: İfadesi ortaya çıktı
Muğla'da bir hektar ormanın kül olduğu yangını çıkardığı suçlamasıyla gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Y.'nin (20), jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Y., ifadesinde, "Korktum ve motosikletime binerek okulun bahçesine gittim. Yangını uzaktan izleyerek, cep telefonuyla video çektim" dedi.
Ula ilçesi Kızılyaka Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda, 22 Eylül günü saat 19.00 sıralarında, yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve 4 itfaiye aracı ile ekipler, yangına müdahale etti.
Alevler, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bölgeden motosikletle kaçan M.Y.'yi, okulun bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Alevleri söndürmeye çalışırken sağ kolunda yanıklar oluşan M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
M.Y., jandarmadaki ifadesinde ise "Tavuklarımı toparlamaya çalışıyordum. Elimde bulunan sigara izmaritini yere attım. 3-4 dakika içinde yangın çıktı. Söndürmeye çalıştım ancak başarılı olamadım. Ne yapacağımı bilemedim. Korktum ve motosikletime binerek okulun bahçesine gittim. Yangını uzaktan izleyerek, cep telefonuyla video çektim. Kasıtlı hiçbir şey yapmadım" dedi.
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