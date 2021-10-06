Muğla'da orman yangını çıktı!
Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.
Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.
Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.
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