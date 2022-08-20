Muğla'da orman yangını kısa sürede söndürüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale etti.
Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan yurttaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.
Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Ekonomide yeni önlemler yolda
- 'Tut ensemden gereğini yap kardeşim'
- 'Faiz indiriminin tek bir açıklaması var'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor
- 'Kimse sıyrılamayacak' diyerek paylaştı
- Orgeneral Çetin Doğan'ın eşi isyan etti