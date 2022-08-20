Muğla'da orman yangını kısa sürede söndürüldü

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:56

Göcek Mahallesi Bedri Rahmi Koyu'nda ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava araçları ile müdahale etti.

Karadan ulaşımın olmadığı yangına, hava araçlarının yanı sıra yangına müdahale için yer ekipleri zodyak botlarla bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yanı sıra koydaki teknelerde tatil yapan yurttaşlarda bölgeye giderek ellerindeki kova yangın söndürme tüpleri ile yangına müdahale etti.

Yangında bir dekar ormanlık alan zarar gördü.