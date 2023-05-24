Muğla'da sağanak nedeniyle karayolu çöktü

Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:57

Güncelleme: 24.05.2023 - 14:14

Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Aydın - Muğla karayolunun 20 metrelik kısmında çökme oldu.

Sürücülerin ihbarı ile bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışma başlattı.