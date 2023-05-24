Muğla'da sağanak nedeniyle karayolu çöktü
Aydın - Muğla arasındaki karayolunda sağanak nedeniyle 20 metrelik bir çöktü meydana geldi.
Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Aydın - Muğla karayolunun 20 metrelik kısmında çökme oldu.
Sürücülerin ihbarı ile bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışma başlattı.
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