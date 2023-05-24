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Muğla'da sağanak nedeniyle karayolu çöktü

Aydın - Muğla arasındaki karayolunda sağanak nedeniyle 20 metrelik bir çöktü meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 24.05.2023 - 13:57
Muğla'da sağanak nedeniyle karayolu çöktü
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Muğla'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle Aydın - Muğla karayolunun 20 metrelik kısmında çökme oldu.

Sürücülerin ihbarı ile bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, tek yönlü olarak trafiğe kapatılan yolda çalışma başlattı.


Karayolları muğla

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