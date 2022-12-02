Muğla'da 'sahte içki' operasyonu: 6 gözaltı
Muğla'nın Ortaca ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda, 184 litre sahte içki ele geçirildi; 6 kişi de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Ortaca'nın Güzelyurt Mahallesi'nde yaşayan B.K., S.Ö., C.D., K.C., İ.E. ve A.A.'nın sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı.
İstihbarat Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince şüphelilerin evlerine bu sabah operasyon düzenlendi.
MALZEMELERE EL KONULDU
Yapılan aramalarda; sahte olduğu belirlenen 184 litre içki, 50 litre etil alkol, 3 alkol damıtma cihazı, 100 litrelik damıtma bidonu, 1 alkol damıtma soğutma aparatı, 1 alkol kaynatma cihazı, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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