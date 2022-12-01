CHP, sahte diplomalar ile ilgili Meclis araştırması istedi

01 Aralık 2022 Perşembe, 17:45

Sahte doktor Ayşe Özkiraz olayının yankıları sürerken bir skandal daha ortaya çıkmıştı. Erzincan'da beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden bir sahte doktor daha Erzincan'da yakalanmıştı. Şüpheli savcılıkta gerçekleştirilen işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.

CHP; sahte diplomalı doktor, öğretmen, akademisyen, bürokrat haberlerinin ardından konunun Meclis tarafından araştırılması talebiyle, TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur tarafından hazırlanan önergesinin gerekçesinde; “TÜBİTAK’a sahte diplomalı uzmanların, önemli kamu kuruluşlarına sahte diplomalı bürokratların, üniversitelere sahte diplomalı akademisyenlerin girebiliyor olması; hem okumak yerine emek hırsızlığıyla birkaç günde diploma sahibi olmak isteyenlerin hem de sahte diploma üretip satarak para kazanmak isteyen dolandırıcıların cesaretlerini artırmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

Güzelmansur tarafından hazırlanan araştırma önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeler yapıldı:

“ADALET DUYGUSUNU VE UMUDU ÖRSELEMEKTEDİR”

Ülkemizde liyakatin yok edilmesi, nepotizmin yaygınlaşması, sahte diplomayla önemli yerlere gelinebilmesi, denetimsizlik, cezaların yetersizliği sahte diploma satışının da sahte diplomalıların da artmasına neden olmaktadır. Bu durum pek çok kesimin mağdur olmasına yol açarken, adalet duygusunu ve umudu örselemektedir.





TÜBİTAK’a sahte diplomalı uzmanların, önemli kamu kuruluşlarına sahte diplomalı bürokratların, üniversitelere sahte diplomalı akademisyenlerin girebiliyor olması, hem okumak yerine emek hırsızlığıyla birkaç günde diploma sahibi olmak isteyenlerin hem de sahte diploma üretip satarak para kazanmak isteyen dolandırıcıların cesaretlerini artırmaktadır.





Sahte diploma dolandırıcılığı o kadar aleni hale gelmiştir ki sosyal medya platformlarından veya kurulan web siteleri üzerinden, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademeler için diploma tarifeleri ilan edilmektedir. Açık açık sahte diploma satışları yapılmakta, hatta reklamlar düzenlenmektedir. İnternetten veya sosyal medyadan iktidara karşı yapılan eleştirel yorumlar dahi anında tespit edilip, jet hızıyla işlem yapılırken, sahte diploma satış siteleri illegal faaliyetlerine rahatlıkla devam edebilmektedir.

“CEZA YETERSİZLİĞİ DE SAHTE DİPLOMALILARI ARTIRMAKTADIR”