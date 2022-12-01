CHP, sahte diplomalar ile ilgili Meclis araştırması istedi
CHP, sahte diplomaların araştırılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur tarafından hazırlanan önergesinin gerekçesinde; “TÜBİTAK’a sahte diplomalı uzmanların, önemli kamu kuruluşlarına sahte diplomalı bürokratların, üniversitelere sahte diplomalı akademisyenlerin girebiliyor olması; hem okumak yerine emek hırsızlığıyla birkaç günde diploma sahibi olmak isteyenlerin hem de sahte diploma üretip satarak para kazanmak isteyen dolandırıcıların cesaretlerini artırmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.
Sahte doktor Ayşe Özkiraz olayının yankıları sürerken bir skandal daha ortaya çıkmıştı. Erzincan'da beyin kanaması geçiren hastayı özel bir firmaya ait ambulansla Van'dan İstanbul'a nakleden bir sahte doktor daha Erzincan'da yakalanmıştı. Şüpheli savcılıkta gerçekleştirilen işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.
CHP; sahte diplomalı doktor, öğretmen, akademisyen, bürokrat haberlerinin ardından konunun Meclis tarafından araştırılması talebiyle, TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.
CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur tarafından hazırlanan önergesinin gerekçesinde; “TÜBİTAK’a sahte diplomalı uzmanların, önemli kamu kuruluşlarına sahte diplomalı bürokratların, üniversitelere sahte diplomalı akademisyenlerin girebiliyor olması; hem okumak yerine emek hırsızlığıyla birkaç günde diploma sahibi olmak isteyenlerin hem de sahte diploma üretip satarak para kazanmak isteyen dolandırıcıların cesaretlerini artırmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.
Güzelmansur tarafından hazırlanan araştırma önergesinin gerekçesinde şu değerlendirmeler yapıldı:
“ADALET DUYGUSUNU VE UMUDU ÖRSELEMEKTEDİR”
- Ülkemizde liyakatin yok edilmesi, nepotizmin yaygınlaşması, sahte diplomayla önemli yerlere gelinebilmesi, denetimsizlik, cezaların yetersizliği sahte diploma satışının da sahte diplomalıların da artmasına neden olmaktadır. Bu durum pek çok kesimin mağdur olmasına yol açarken, adalet duygusunu ve umudu örselemektedir.
- TÜBİTAK’a sahte diplomalı uzmanların, önemli kamu kuruluşlarına sahte diplomalı bürokratların, üniversitelere sahte diplomalı akademisyenlerin girebiliyor olması, hem okumak yerine emek hırsızlığıyla birkaç günde diploma sahibi olmak isteyenlerin hem de sahte diploma üretip satarak para kazanmak isteyen dolandırıcıların cesaretlerini artırmaktadır.
- Sahte diploma dolandırıcılığı o kadar aleni hale gelmiştir ki sosyal medya platformlarından veya kurulan web siteleri üzerinden, ilkokuldan üniversiteye kadar tüm kademeler için diploma tarifeleri ilan edilmektedir. Açık açık sahte diploma satışları yapılmakta, hatta reklamlar düzenlenmektedir. İnternetten veya sosyal medyadan iktidara karşı yapılan eleştirel yorumlar dahi anında tespit edilip, jet hızıyla işlem yapılırken, sahte diploma satış siteleri illegal faaliyetlerine rahatlıkla devam edebilmektedir.
“CEZA YETERSİZLİĞİ DE SAHTE DİPLOMALILARI ARTIRMAKTADIR”
- Sahte diploma satışı yapan, sahte diplomayla iş bulup gelir elde eden kişilere yönelik cezaların yetersiz olması da bu suçun yaygınlaşmasının bir diğer nedenidir. Sahte diploma satanlar ya da kullananlar genellikle 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmakta, çoğu durumda da hükmün açıklanması geriye bırakılmaktadır. Dolayısıyla ceza yetersizliği de sahte diplomalıları artırmaktadır.
İlgili Haberler
- Türkiye ile Macaristan arasındaki tarihsel ilişki, ekonomik ve diplomatik kazanımlara dönüşüyor
- WhatsApp'tan sahte diploma satışı! Hukuk Fakültesi 100 bin TL
- AKP kurucularından Fatma Bostan Ünsal'dan Erdoğan-Sisi fotoğrafına yorum: Türkiye, dış diplomaside oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
-
Video Haberler
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
- 3’üncü yaş gününü hayata tutunduğu hastanede kutladı
- Sokakta, parkta bir an olsun sahibinin peşini bırakmıyor
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakın baronlar nasıl kurtarılıyor
- Araç sahipleri dikkat! Bugün başladı, cezası var
- 'Üç harfli' market zincirinden yanıt
- Fazıl Say ile boşanan Ece Dağıstan'dan açıklama
- EYT düzenlemesinde kritik gelişme
- 'Asgari ücrete zam ne kadar olmalı?'
- Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' açıklaması
- Çağlayan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama
- Ortak akıl koalisyonu
- ‘Sahte doktor’ Ayşe’nin babası sert konuştu