Muğla'da şiddetli yağış; tarım arazilerini su bastı, hayvanlar öldü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün şiddetli yağmur etkili olurken tarım arazileri, sular altında kaldı. Gülizar Ünveren (55), taşkında ölen küçükbaşları için gözyaşı döktü.
Menteşe'de dün saat 09.00 sıralarında başlayan kuvvetli yağış, aralıklarla etkili oldu. Orhaniye Mahallesi Çayır mevkisindeki tarım arazileri, sular altında kaldı. Mahalleliden Gülizar Ünveren'e ait 2 kuzu ve 8 civciv ise meydana gelen taşkında öldü. Hayvanları için gözyaşı döken Ünveren, "Yağmur yağdı, her yeri su bastı. Düden suyu yutmayınca taşkın oldu. Civcivlerim ile kuzularım öldü. Elimizden hiçbir gelmiyor" dedi.
Öte yandan Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe'de son 24 saatte metrekareye 30,7 kilogram yağış düştü. Yağışların bugün de etkisini sürdüreceği bildirildi.
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