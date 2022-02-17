Muğla'da sınav giriş ücretlerini Büyükşehir Belediyesi ödeyecek

17 Şubat 2022 Perşembe, 14:27

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, YKS sınavına girecek öğrenciler için yeni bir desteği hayata geçirdiklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Gürün'ün açıklamasına göre 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavın başvuru ücretlerini Muğla Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Belediyeden sosyal yardım alan ailelerin çocukları ve ihtiyaç sahibi gençler bu destekten yararlanabilecek.

Başkan Gürün, “Muğla'mızda sosyal yardımlarımızdan yararlanan ailelerimizin çocukları ve ihtiyaç sahibi diğer evlatlarımızın YKS başvuru ücretlerini geçen sene olduğu gibi bu sene de biz karşılayacağız.” dedi.

ÖSYM tarafından sınav ücretleri TYT’ye girecek adaylar 115 Lira, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 115 Lira, TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345 Lira olarak belirlenmişti.



