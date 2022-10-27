Muğla'da tapulu araziler ‘hassas zon’ ilan edildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 09:19

Edinilen bilgiye göre; Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kararlarının revize edilmesi ve bölgenin genişleyen sınırlarını kapsayacak şekilde ilave plan kararlarının üretilmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2018 yatırım programı kapsamına alınan ‘Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi, 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ve İlavesi ile Plan Araştırma ve Açıklama Raporu’ hazırlanarak, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 28 Haziran 2022 tarihinde Muğla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün internet sayfasında askıya çıktı.

"TARIMSAL FAALİYETLERİNE DEVAM EDEMEYECEK"

Yapılan çalışmadan etkilenecek olan 4 bin tapulu arazi sahibi, 28 Temmuz 2022 tarihinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne, söz konusu alanların orman alanı ve sazlık alan olmadığını, bu alanların köylülerce yıllardır kullanılan tapulu ve verimli tarım arazileri olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu. İtirazda, özel mülkiyet ve tarımsal faaliyetin gerçekleştiği alanların tarım arazisi olarak kalması gerektiği, aksi takdirde plan hükümleri kapsamında değerlendirildiğinde tarımsal faaliyetin yapılmasının imkansız olacağı ifade edildi. Gelen itirazlar üzerine, 26-30 Ekim 2022 tarihleri arasında Ortaca’nın Dalyan Mahallesinde bilgilendirme toplantısı düzenleneceği öğrenildi.

İtirazlarda, "Doğal Karakteri Korunacak Alan" olarak gösterilen arazilerde doğal karakteri yansıtan makilik, fundalık ve çalılık arazi dahi bulunmamasına dikkat çekilerek, "Koruma özelliğini taşımayan tarım arazilerinin tarım alanı olarak bırakılması, tarımın desteklenmesi açısından da çok önemlidir. Hassas Zon olarak ayrılan yaklaşık 5 bin 500 dönüm tapulu alanda insan faaliyetlerine izin verilmeyecek, bahçelerde bakım ve hasat mümkün olmayacaktır. Yıllardır kullanılan bahçe ve zeytinliklerde belirlenen Hassas Zon alanı ile 6831 sayılı Orman Kanunu’ndaki 2/B hak sahipleri de bu yerlerde tarımsal faaliyetlerine devam edemeyecek" denildi.

"MAĞDURİYET OLUŞACAK"

Hak sahiplerinin yaptığı itirazda şunlar kaydedildi:

“Köyceğiz-Dalyan Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yer alan sadece Köyceğiz’de binlerce ton narenciye ve nar üretilmekte. Bölgede üretilen yaş meyve ve sebze, oluşan sektör, ülke ekonomisine önemli gelir kaynağını oluşturmaktadır. Bu bölgede üretilen ürünlerin hem iç pazarda tüketilmesi hem de dışarıya ihraç edilebilmesi için tarımsal üretimde kalite kaybını en aza indirecek, ürünlerin paketlenmesinde standartların sağlanacağı tesislere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sağlandığı takdirde tüketim de artacaktır. Bu amaçla bölgede bu tür kullanım alanlarının olmaması ve büyük kapalı alan kullanımı gereksinimi olduğundan, askıda bulunan plandan önce ‘tarımsal mahsul işleme tesisi, depolama alanı ve soğuk hava deposu’ amaçlı imar planı çalışmaları başlatılmış ve planlamaya esas kurum görüşlerinin büyük çoğunluğu olumlu sonuçlanmıştı. Söz konusu karardan dönülmemesi hak kayıplarına neden olacak ve mağduriyet oluşacaktır.”

"UMARIM BU YANLIŞ KARARDAN DÖNÜLÜR"

Köyceğiz’in Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı Sezgin Koçyiğit, alınan karardan dönülmezse haklarını mahkeme yoluyla arayacaklarını belirterek şunları söyledi:

“Bu çalışmaya bir anlam veremedik. Mahallenin içerisinde 2b’den parselizasyon çalışması yapılan 527 dönüm yer, mahalledeki evler, Hassas Zon, makilik ve orman olarak gösterilmiş. Sadece Zeytinalanı mahallesinde bin civarında hak sahibi itiraz dilekçesi verdi. Muğla Fethiye karayolunun Köyceğiz-Ortaca arasında kalan yol kenarındaki bazı yerlerde ise bağ-bahçe alanları görünüyor. Bağ-bahçe görünen alanlarda işletmeler ve yerleşim yerleri var. Masa başı çalışması yapıldığını görmekteyiz. Gerekli itirazlarımızı yaptık. Umarım bu yanlış karardan dönülür, karardan dönülmez ise hakkımızı mahkeme kapılarında aramaya devam edeceğiz.”

HASSAS ZON BÖLGESİ NEDİR?

383 sayılı KHK'nın ‘Tanımlar’ başlığını taşıyan 3. maddesinde Hassas Zon, “Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde yer alan ve Başkanlıkça düzenlenen planlarda özel işaretlerle gösterilen, niteliğine göre tespit edilen tedbirlerle zaman, mekan ve faaliyet türleri açısından çok kısıtlı kullanımlara izin verilen ve gerekli sayı ve nitelikte özel personel tarafından kontrol edilen doğal rezerv alanı” diye tanımlanıyor.